Exposição conta o 25 de Abril aos luxemburgueses

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo coorganiza a exposição intitulada “La révolution de 1974 – Des rues de Lisbonne au Luxembourg” que será inaugurada no dia 25 de abril.

Esta iniciativa conjunta da Embaixada e do Museu Nacional de Arqueologia, de História e de Arte do Luxemburgo (MNAHA) tem a sua inauguração no próximo dia 25 de abril, às 18h00, no Nationalmusée um Fëschmaart, na Cidade do Luxemburgo.

A exposição estará patente de 26 de abril de 2024 a 5 de janeiro de 2025 e integra o programa oficial da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.