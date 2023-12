Eurostat confirma valores de inflação na zona euro

A taxa de inflação homóloga da zona euro abrandou, em novembro, pelo sétimo mês consecutivo, para os 2,4%, confirmou o Eurostat, com a da União Europeia (UE) a recuar para os 3,1%.

O serviço estatístico europeu confirmou, no boletim divulgado esta terça-feira, que, em novembro, a taxa de inflação anual no espaço da moeda única desacelerou para os 2,4%, face aos 2,9% de outubro e os 10,1% homólogos, mantendo uma tendência em baixa desde maio.

Para o conjunto dos 27 Estados-membros, o indicador abrandou para os 3,1%, taxa que se compara com a de 3,6% do mês anterior e com a de 11,1% de novembro de 2022.

Na zona euro, inflação subjacente (‘core’) – que exclui os agregados mais voláteis como energia, bens alimentares, álcool e tabaco – fixou-se, por seu lado, nos 3,6%, face aos 4,2% de outubro e os 5,0% homólogos.