Europeus de trampolins: Portugal país mais medalhado

A seleção portuguesa de ginástica concluiu este domingo a 29.ª edição dos Europeus de trampolins com 11 medalhas, o maior número entre as seleções presentes em Guimarães, e a Grã–Bretanha alcançou o maior número de títulos, quatro.

A representação lusa projetou–se no ‘medalheiro’, após uma tarde em que Pedro Ferreira se sagrou campeão no trampolim individual e Tiago Romão conquistou o ouro no duplo minitrampolim, Diana Gago foi prata no duplo minitrampolim, assim como Mariana Cascalheira no ‘tumbling’, e Alexandra Garcia, no duplo minitrampolim, e Diogo Abreu, no trampolim, arrecadaram o bronze.

Tiago Romão conquistou ainda a prata na competição por equipas de duplo minitrampolim, na sexta-feira, o mesmo dia em que Diana Gago e Alexandra Garcia foram campeãs por equipas na prova feminina dessa disciplina, tendo sido os portugueses mais medalhados num lote de 25 ginastas.

Portugal garantiu ainda o bronze na prova feminina por equipas de trampolim, na quinta–feira, na prova masculina por equipas de ‘tumbling’, na sexta–feira, e no trampolim sincronizado, sábado, por Lucas Santos e Gabriel Albuquerque, ginasta selecionado para Paris2024.

O contingente luso encerrou a competição com três medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze, à frente da França, com oito – duas de ouro, cinco de prata e uma de bronze –, e da Grã–Bretanha, com sete – quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Campeã mundial de trampolim individual em 2021 e em 2023, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016 e bronze em Tóquio2020, a ginasta Bryony Page contribuiu para três dessas medalhas, na prova individual, hoje, na prova por equipas, na quinta-feira, e no trampolim sincronizado, a par de Isabelle Songhurst, no sábado.

A Espanha aparece no quarto lugar da tabela de medalhas dos Europeus realizados no pavilhão multiusos de Guimarães, com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze, enquanto o Azerbaijão, a Dinamarca e a Grécia foram os outros países a conquistar títulos europeus, sendo que os azeris conseguiram ainda uma prata.

A Geórgia e a Alemanha, com uma medalha de prata e uma de bronze cada uma, e a Bélgica, com duas de bronze, foram as outras seleções com pódios nas competições seniores de um evento que reuniu 325 ginastas seniores e 291 juniores de 29 países.

Nas competições de juniores, Portugal conquistou uma medalha de ouro, por Inês Correia, no duplo minitrampolim feminino, duas medalhas de prata e três de bronze, numa tabela em que surge atrás da Grã-Bretanha, com quatro de ouro, três de prata e duas de bronze, da Turquia e da Geórgia, cada uma com duas de ouro.