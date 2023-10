Euromilhões saiu em Portugal

67 milhões. Foi este número, convertido em euros, que fez esta terça-feira a noite de um apostador no Porto, que acertou “na mouche” e acabou por vencer o primeiro prémio do Euromilhões.

Milhões de apostadores seguem, de forma mais ou menos religiosa, a rotina de se dirigirem a cafés, quiosques, papelarias, bombas de combustível e outros sítios que tais para comprarem as cautelas e riscarem a esferográfica os números e as estrelas que acreditam que vão fazer de si milionários. Desta vez, a sorte grande saiu em Portugal.

Este sorteio, número 83/2023, saiu no Porto, e de acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa trata-se do 76.º primeiro prémio a sair no país desde a criação deste jogo de azar, que remonta a 2004.

A chave vencedora do Euromilhões deste dia é composta pelos números: 10, 17, 20, 35, 40.

As estrelas são o 3 e o 4.