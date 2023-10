Euro2024: Suíça quase humilhada pelos bielorrussos

A Suíça, líder do Grupo I e com o objetivo de se qualificar para o Campeonato da Europa do próximo verão, teve uma primeira parte confortável em casa contra a Bielorrússia.

Aos 28 minutos de jogo, o talismã Xherdan Shaqiri abriu o marcador com um remate de pé esquerdo. O ex-jogador do Liverpool, que entrou com o pé mais forte, mandou a bola para o fundo das redes a 20 metros de distância, dando aos anfitriões uma merecida vantagem ao intervalo.

Depois de um primeiro tempo bem conseguido, o técnico suíço Murat Yakin teria dado instruções para que a sua equipa saísse para o segundo tempo e encerrasse o jogo rapidamente. No entanto, num período louco de dez minutos, a Bielorrússia, contra todas as probabilidades, virou o jogo de pernas para o ar.

O empate aconteceu quando Max Ebong entrou livre na grande área e cabeceou para o fundo das redes o cruzamento certeiro de Dmitri Antilevski. A Suíça sofreu um golo deplorável do ponto de vista defensivo e, oito minutos mais tarde, a equipa da casa ficou em desvantagem, desta vez com Denis Polyakov a marcar de cabeça após um pontapé de canto de Kiryl Pyachenin.

Os bielorrussos mal podiam acreditar na sua sorte, mas ainda tinham 20 minutos pela frente. A seis minutos do fim, Antilevski encerrou uma noite brilhante para a Bielorrússia ao penetrar por trás da defesa suíça e chutar com o pé direito para superar o guarda-redes Yann Sommer.

No entanto, o resultado acabou por se revelar demasiado bom para ser verdade para a nação da Europa de Leste, uma vez que a Suíça marcou dois golos rapidamente e roubou um ponto imerecido. Manuel Akanji diminuiu o prejuízo com uma finalização de avançado após uma bola cortada por Shaqiri para a área, tudo isso antes de Zeki Amdouni estar à disposição para empurrar uma bola dentro da grande área para fora do alcance guarda-redes bielorrusso Sergey Ignatovich.

Apesar da fraca exibição da sua equipa, os suíços estão praticamente qualificados para o Euro2024.