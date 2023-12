Estugarda acolheu Maratona de Programação em Língua Portuguesa

Com o intuito de capacitar jovens mentes, a Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA) e a escola Ugni Lab promoveram a primeira Maratona de Programação (Hackathon) em Língua Portuguesa destinada a crianças e jovens em Estugarda.

No dia 25 de novembro, ASPPA e Ugni Lab organizaram a primeira maratona de programação em língua portuguesa em Estugarda para crianças e jovens a viver na Alemanha. “Linguagens de programação envolvem conceitos semânticos que são expressos de maneira mais compreensível quando alinhados com a estrutura linguística natural, por isso, a conexão entre programação e língua materna pode potencializar a capacidade de inovação e de uma comunicação eficiente. Foi por este motivo que nasceu a Ugni Lab, e estas iniciativas vão de encontro à missão do projeto”, explica a organização em comunicado enviado ao nosso jornal.

Além do enunciado, este encontro pretendeu também desenvolver a criatividade, capacidade de resolução de problemas, pensamento lógico e interesse pela tecnologia.

Os participantes tiveram a oportunidade de criar projetos, aprender e desenvolver as suas capacidades de código num ambiente educacional positivo.

Foram ainda lançados vários desafios STEAM ao longo do evento e, em equipa, criaram uma calculadora de Newton e simularam conceitos científicos como a sequência de Fibonacci.

Ana João Correia, colaboradora do BOM DIA, foi a tutora dos mais pequenos ao longo do evento.