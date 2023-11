Este é o melhor vinho da Bairrada

O Original Reserva Branco 2020, do produtor Quatro Cravos, foi o grande vencedor do Concurso de Vinhos e Espumantes da Bairrada deste ano, anunciou a comissão vitivinícola.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) revelou que o Original Reserva branco 2020 foi “o vinho mais pontuado de todos” naquela que foi a edição “com mais amostras de sempre”.

Foram avaliados 120 vinhos em prova cega por um painel de 14 jurados.

Organizado pela CVB, o concurso realizou-se no dia 31 de outubro e a revelação e entrega de prémios aconteceu esta sexta-feira, no Palácio da Borralha, em Águeda, no distrito de Aveiro.

A CVB destaca que o Original Reserva Branco 2020, do produtor Quatro Cravos, foi “o grande vencedor deste ano” tendo arrecado “também a distinção de Melhor Branco da competição”.

Na categoria de espumantes a distinção de Melhor Espumante foi atribuída ao Montanha Chardonnay & Arinto Grande Cuvée branco 2018, das Caves Montanha.

O Aliança Baga Bairrada Reserva Bruto Natural branco 2021 (Aliança Vinhos de Portugal) arrecadou o título de Melhor Espumante Baga Bairrada.

O Pedra Só 2022, do produtor Idálio de Oliveira Estanislau, ganhou o prémio Melhor Rosé e o António Marinha Grande Reserva tinto 2017 (António Marinha Vinhos) destacou-se como Melhor Tinto.

O Terras de Sicó Encosta da Criveira Reserva tinto 2021, de Isaura Conceição Reis, foi premiado com a distinção de Melhor Vinho das Terras de Sicó.

O Concurso reuniu amostras de 65 de vinhos tranquilos e 55 de espumantes.

Foram atribuídas três dezenas de medalhas de ouro, 12 das quais a espumantes, nove a vinhos brancos e igual número a vinhos tintos.

“Para avaliar estas referências com o selo de garantia e qualidade DO Bairrada e IGP Beira Atlântico, a organização convidou reconhecidos enólogos da região e voltou a estabelecer uma parceria com a Associação Escanções de Portugal, que nomeou profissionais habituados a este tipo de provas”, salienta a CVB.

Juntaram-se ainda “profissionais da restauração e um representante de media bairradino, o conceituado crítico de vinhos e jornalista Luís Ramos Lopes esteve ao lado de Pedro Soares, presidente da CVB, como diretor desta prova”, refere o comunicado.