Este é o carro pequeno mais vendido na Alemanha

O Opel Corsa defendeu com sucesso o seu título de automóvel pequeno mais popular na Alemanha. De acordo com os dados oficiais publicados pela KBA – Kraftfahrt-Bundesamt, o Corsa foi o veículo mais vendido no segmento B pela terceira vez consecutiva em 2023.

Um total de quase 54.000 novos registos garantiu que o pequeno automóvel de Rüsselsheim ocupasse o primeiro lugar no seu segmento. Isto representa um aumento de cerca de 7% em comparação com 2022 e também significa que as matrículas do Corsa atingiram o seu nível mais elevado desde 2016. De acordo com os resultados internos preliminares, um em cada quatro novos Corsa registados foi um Opel Corsa Electric a bateria.

O Vauxhall Corsa continua igualmente a ser muito popular no Reino Unido, onde foi o utilitário mais vendido pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com os números de registo de automóveis novos de 2023 publicados pela SMMT – Society of Motor Manufacturers and Traders. Com 40.816 unidades vendidas, o Corsa não só provou ser o utilitário mais popular no mercado do Reino Unido em 2023, como também foi o terceiro automóvel mais vendido do país considerando o mercado total. Superou o segundo modelo mais vendido no seu segmento em 55,5% (14.568 automóveis).

Desde a sua estreia em 1982, foram vendidas mais de 14,5 milhões de unidades do Corsa em todo o mundo. No ano passado, a Opel lançou a nova edição do seu bestseller com o emblemático visual da marca Opel Vizor, o design intuitivo do seu cockpit, a nova iluminação matricial Intelli-Lux LED® e muitas outras tecnologias de topo. No prémio de escolha dos leitores “autonis” da revista “Auto Motor und Sport”, o Corsa foi nomeado “Melhor Novo Design de 2023” na categoria “Automóveis Pequenos”.

Patrick Dinger, Diretor da Opel na Alemanha, afirmou: “O nosso Corsa continua a liderar o segmento B e representa um pilar importante das nossas vendas de automóveis na Alemanha. Isto mostra, nestes tempos de transformação, que temos a oferta certa para os nossos clientes com o nosso Corsa e o Corsa Electric. Este ano, continuaremos a nossa transição para nos tornarmos uma marca puramente elétrica. Ao longo do ano, ofereceremos pelo menos uma versão elétrica a bateria em cada gama de modelo. O sucessor do Crossland e o novo Grandland também estarão disponíveis com propulsão exclusivamente elétrica”.