Estás no Luxemburgo e queres estudar em Portugal? Lê isto

A Maison de l’Orientation vai organizar, já no próximo dia 29 de fevereiro, entre as 15h00 e as 17h00, uma sessão de esclarecimento relativa ao ingresso dos alunos da diáspora no Ensino Superior português.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, a embaixada lusa no Luxemburgo explica que esta iniciativa contará com a participação de elementos da Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo (CEPE) e da Direção-Geral de Ensino Superior (DGES), está aberta a todos os interessados.

A entrada é livre mas deve ser antecedida de uma pré-inscrição até ao dia 27.