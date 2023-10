Estado Islâmico reivindica atentado de Bruxelas

O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu esta terça-feira ao final do dia a responsabilidade pelo ataque terrorista em Bruxelas que matou dois suecos na segunda-feira, dizendo que esta ação teve como alvo a Suécia devido à sua participação numa coligação global que luta contra os jihadistas.

“Um combatente do Estado Islâmico realizou um ataque contra cidadãos suecos na segunda-feira”, pode ler-se no comunicado publicado pela Amaq, a agência de comunicação da organização, acrescentando que “este ataque ocorre no contexto de operações realizadas para atingir cidadãos do países desta coligação”.