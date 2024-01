Espanhol vence Rali Dakar

O piloto espanhol Carlos Sainz (Audi) fez história ao vencer a 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, conseguindo o primeiro triunfo com um carro híbrido.

Aos 61 anos, o piloto espanhol, antigo bicampeão mundial de ralis, concluiu as 12 etapas da prova disputada na Arábia Saudita com o tempo de 48:15.18 horas, deixando o belga Guillaume de Mevius (Toyota) na segunda posição, a 1:20.25 horas, com o francês Sébastien Loeb (BRX) em terceiro.

Sainz já tinha vencido as edições de 2010 (com a VW), de 2018 (Peugeot) e 2020 (Mini), tornando-se no primeiro piloto a vencer a prova por quatro marcas diferentes.