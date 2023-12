Empresas portuguesas em feira alemã de componentes automóveis

Nove empresas portuguesas da indústria de componentes para automóveis participaram na feira Global Automotive Components and Suppliers (GACS), a decorrer em Estugarda, na Alemanha entre os dias 5 e 7 de dezembro, numa participação organizada em parceria entre a AEP – Associação Empresarial de Portugal e a AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. São elas:

Segundo dados da AFIA, no ano passado, o peso da indústria de componentes para automóveis na economia nacional traduziu-se nos seguintes números: 350 empresas (0,9% das empresas da indústria transformadora), 63 mil empregos diretos (9,1% do emprego da indústria transformadora), um volume de negócios de 13,0 mil milhões Euros (5,4% do PIB), 10,8 mil milhões de Euros em exportações (14,0% das exportações de bens transacionáveis) e um investimento de 5,6 mil milhões de Euros (16,6% do investimento da indústria transformadora).

Entre 2015 e 2022, a indústria de componentes para automóveis cresceu a uma taxa de +5,8% ao ano, o que compara com um decréscimo médio anual de -3,8% da produção automóvel na Europa.

Resumindo, 98% dos modelos automóveis produzidos na Europa têm componentes feitos em Portugal.

“Estes são números que evidenciam a competitividade da indústria portuguesa de componentes para automóveis e esta feira é o ponto de encontro certo para as empresas verificarem estratégias, investimentos, fornecedores e parceiros. É o espaço de excelência para a indústria portuguesa mostrar as suas mais recentes novidades e, por isso, é que esta é a quinta participação coletiva da AEP na Global Automotive Components and Suppliers”, explica Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da AEP.

A Global Automotive Components and Suppliers, que decorre em paralelo com a Automotive Interiors Expo – tem crescido em número de expositores e de visitantes e é uma das principais feiras de negócios da Europa para a indústria de componentes automóveis e onde está representada toda a cadeia de valor.

A Alemanha é uma das mais avançadas e desenvolvidas economias do mundo, altamente inovadora e voltada para a exportação. O ano passado, foi o terceiro cliente das exportações portuguesas de bens, com uma quota de 10,8%, ocupando a segunda posição ao nível das importações (11,0%). Atualmente é o segundo maior cliente da Indústria de Componentes Automóveis, com uma quota correspondente a 22,6 %.

Com um elevado poder de compra, a Alemanha é a quarta economia mundial, o maior mercado da União Europeia e um dos principais exportadores e importadores (ocupa a 3ª posição, a nível mundial, em ambos os fluxos).

A participação na Global Automotive Components and Suppliers 2023 foi uma ação no âmbito do projeto BOW – Portugal Business On the Way 2023/2024 nº3321, promovido pela AEP para apoio à internacionalização das empresas portuguesas, submetida ao Aviso nº 04/SI/2022, Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos, Programa Internacionalizar 2030 e do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.