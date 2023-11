Empreendedoras brasileiras descobrem mundo empresarial português

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Santa Catarina, vai promover em Portugal, em parceria com a Câmara de Comércio da Região das Beiras (CCRB), o programa “Sebrae Delas”, que reúne ações como visitas técnicas, mentorias e networking de empreendedorismo para mulheres, com o objetivo de “aprimorar competências em gestão, marketing, estratégias e negócios”. O evento vai decorrer nos dias 11, 12 e 13 de novembro, com passagens por várias localidades portuguesas, terminado com uma conferência no município da Mealhada, “que tem apoiado o projeto desde o início”.

Ao todo, dez empresárias do Brasil poderão conhecer o ecossistema empresarial português.

Segundo apurámos, esta iniciativa pretende, ainda, “viabilizar o empreendedorismo feminino, através da capacitação, utilizando o networking e a valorização do poder feminino como ferramentas”.

“Esta é a primeira Missão Internacional organizada pelo Programa “Sebrae Delas – Mulher de Negócios de Santa Catarina”. Estando a apoiar dez empreendedoras para participar no Web Summit Lisboa, além de proporcionar uma agenda específica com foco no desenvolvimento de empresas lideradas por mulheres. O nosso objetivo central é promover a mudança de mindset, o olhar criterioso de outro ecossistema, trocas entre elas e, também, com empreendedoras portuguesas, acesso a novas informações e conhecimentos, além de conexões de negócios”, afirmou Marina Barbieri, analista de Negócios do Sebrae/SC.

“Esperamos que a programação seja rica e de grande valia para as nossas empreendedoras e que possamos voltar ao Brasil transformadas e repletas de novas oportunidades”, pontuou esta responsável.

Por sua vez, Ana Correia, presidente da CCRB, entidade que tem realizado missões empresariais entre Portugal e o Brasil, acredita que, com esta parceria, “estão reunidas as condições para que as empreendedoras possam aproveitar o evento e criar uma rede entre as mulheres empreendedoras de Santa Catarina, no Brasil, e as empreendedoras das Beiras, em Portugal”.

“É importante realçar a confiança nesta missão por parte do Sebrae/SC e da Câmara Municipal da Mealhada”, destacou Ana Correia.

O programa de três dias consiste em visitas técnicas e também de lazer. Nos dias 11 e 12 de novembro, as empresárias conhecerão as cidades de Fátima e da Batalha, onde haverá receção na Câmara Municipal local, o Mosteiro da Batalha, o município da Mealhada, as Caves Messias, as Termas do Luso, a Mata do Buçaco, o município de Sangalhos, as Caves Aliança. A missão passará também pelo Município de Miranda do Corvo com paragem em Gondramaz, uma aldeia mais que perfeita, onde a arte se exibe em pedras gravadas ou esculpidas nas fachadas das casas passando pela Casa Senhor Falcão, onde haverá um concerto pela paz, entre outros pontos de interesse cultural e empresarial.

Já no dia 13 de novembro, o último ponto do programa prevê que as empreendedoras participem no Espaço Inovação da Mealhada numa conferência composta por três painéis sobre temas como internacionalização, turismo, gastronomia, enoturismo sustentabilidade e felicidade nas organizações. Estando na zona da Bairrada, não poderia faltar o afamado leitão que será degustado no restaurante O Castiço. Por fim, haverá uma sessão de networking para que as participantes possam se conectar e criar laços no empreendedorismo.

O “Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes” destaca-se por ser um programa realizado pelo Sebrae/SC, que visa “aumentar as chances de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres, valorizando as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino”.

Segundo apurámos, durante a missão, a Câmara de Comércio da Região das Beiras, irá anunciar a criação do Conselho Estratégico das Mulheres Empreendedoras (CEME), cujo objetivo é “promover o empoderamento das mulheres das Beiras”.

Ígor Lopes