Emma Stone merece o Óscar porque comeu 60 pastéis de nata?

Os membros da Academia de cinema de Hollywood á votaram, mas ainda não se sabe quem serãos os “oscarizados” na cerimónia de dia 10 de março.

Um crítico inglês do jornal The Guardin já começou a fazer previsões e crê que “Oppenheimer” é favorito para o prémio de melhor filme, enquanto que Robert Downey Jr é o vencedor mais do que certo de melhor ator secundário.

Mas há uma categoria que, segundo Stuart Heritage, ainda está em disputa. Trata-se do Óscar para a melhor atriz. O crítico britânico crê que Lily Gladstone conseguiu o feito de fazer esquecer que no filme “Killers of the Flower Moon” contracena com alguns dos atores mais famosos do planeta, e que um Óscar para esta atriz seria histórica por representar um avanço para a representação dos índios americanos na tela. Mas Stuart Heritage recorda que “depois há Emma Stone” e que Stone anda por aí a dizer nas entrevistas que “comeu muitos pastéis de nata”.

Heritage recorda que não foi só isso que ela fez, e destaca que o seu papel em “Poor Things” exigia um tipo de performance que poucos artistas conseguiriam desempenhar. Emma Stone teve que aperfeiçoar o sotaque inglês, mostrar uma transformação tanto na mobilidade quanto na articulação, e superar quaisquer obstáculos mentais resultantes de ter que fazer um monte de cenas de sexo. O crítico do The Guardian acha que noutro ano qualquer, a atriz americana levaria o Óscar para casa. Mas este ano está difícil, por isso, o facto de a atriz ter tido de comer muitos pastéis de nata pode funcionar a seu favor.

A própria Emma Stone disse que as cenas de sexo em “Poor Things” foram fáceis em comparação com as partes em que ela precisou de comer 60 pastéis de nata. A atriz disse que os sets fechados e a presença de um coordenador de intimidade ajudaram nas cenas de sexo, mas que a grande dificuldade foi tentar descobrir como comer 60 pastéis de nata. Stone terá dito que “a primeira mordidela é deliciosa, mas chega-se a um ponto em que só apetece vomitar.”

Stuart Heritage defende que, de facto, 60 pastéis de nata são muitos bolos para qualquer pessoa. E que, nem que seja só do ponto de vista calórico, este é um feito extraordinário. E o crítico do The Guardian fez as contas: 60 natas são 9.420 calorias, ou seja, cinco vezes a ingestão diária recomendada de calorias para adultos. Heritage explica que é o equivalente a comer 22kg de mirtilos, ou 30 Filet-O-Fish no MacDonalds.

E o crítico termina o seu artigo pedindo o Óscar para Emma Stone porque a sua concorrente mais direta para o Óscar de melhor atriz, Lily Gladstone não fez nada de semelhante em “Flowers of the Killer Moon”. “Gladstone não teve nenhuma cena onde tivesse de comer 12 tigelas grandes de puré de batata. E então, só por esse motivo, fica claro que Stone merece o Óscar de melhor atriz deste ano”, defende Heritage.