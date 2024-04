Embaixador recebeu conselheiros da diáspora na Bélgica

Na passada quinta-feira, dia 11 de abril, o embaixador Jorge Cabral recebeu, na sua residência oficial, em Bruxelas, os Conselheiros da Diáspora Portuguesa estabelecidos na Bélgica.

Depois das apresentações de cumprimentos protocolares, Rui Faria da Cunha, membro do Conselho e coordenador do núcleo regional da Europa Ocidental, fez uma apresentação geral da missão e das atividades do Conselho e apresentou as prioridades do núcleo que dirige, nomeadamente na área da defesa e representação de interesses portugueses junto da União Europeia.

Os restantes Conselheiros presentes aproveitaram a ocasião para se apresentarem e falar sobre o trabalho que desenvolvem na Bélgica e para partilhar as suas ideias sobre como contribuir para o reforço da reputação e imagem de Portugal no mundo e, consequentemente, para o desenvolvimento e prosperidade do país.

Além dos Conselheiros, estiveram ainda presentes a chefe de missão adjunta, Joana Estrela, e o diretor da AICEP para o Benelux, Rui Paulo Almas.

O Conselho da Diáspora Portuguesa (“CDP”) é uma associação privada de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída no dia 26 de dezembro de 2012, em Portugal, sob o alto patrocínio do presidente da República e do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que conta atualmente com cerca de 250 membros, espalhados pelos 5 continentes.