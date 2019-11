Embaixador de Portugal na China considerado Personalidade do Ano

O Prémio “Personalidade do Ano” foi atribuído ao Embaixador de Portugal na República Popular da China, José Augusto Duarte, durante a Gala Portugal-China organizada pela Câmara de Comércio e Investimento Luso-Chinesa (CCILC), realizada esta semana no Estoril.

A Parceria Estratégica Global entre Portugal e a China marcou a viragem para um relacionamento bilateral mais ambicioso e promissor, que conheceu acrescido reforço com as visitas do Presidente da República Popular da China Xi Jinping a Portugal, em dezembro de 2018, e do Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa à China, em abril deste ano.