Em Berna a cocaína está ao preço da cerveja

A capital da Suíça está a considerar um esquema piloto para a legalização da cocaína para uso recreativo, reconhecendo o fracasso da guerra contra as drogas. Este plano radical, aparentemente inédito a nível mundial, surge em resposta aos altos níveis de consumo de cocaína em Berna.

Segundo a Addiction Switzerland, os preços da cocaína diminuíram para metade no país nos últimos cinco anos, e a pureza da droga aumentou consideravelmente. Atualmente, uma dose de cocaína custa cerca de 10 francos suíços, um preço comparável ao de uma cerveja.

A queda dos preços deve-se à inundação do mercado com grandes quantidades da droga, evidenciada pelas mais de 160 toneladas de cocaína confiscadas em Antuérpia e Roterdão em 2022.

Várias cidades suíças, incluindo Zurique, Basileia e Genebra, estão entre as 10 cidades europeias com maior consumo de cocaína. Este cenário levou a críticas sobre a eficácia das proibições totais, com políticos e especialistas a argumentar que a legalização e o controlo poderiam ser mais eficazes do que a mera repressão.

O plano de Berna para a legalização da cocaína seguiria os ensaios em curso para a venda legal de canábis, com a necessidade de alterar a lei nacional que proíbe o uso recreativo da droga.

“A guerra contra as drogas fracassou e temos de olhar para novas ideias. O controlo e a legalização podem ser melhores do que a mera repressão”, defende Eva Chen, membro do conselho de Berna e representante do Partido da Esquerda Alternativa, que co-patrocinou a proposta.

Chen realça ainda que o esquema seria cientificamente supervisionado, embora os detalhes sobre a venda e a origem da droga ainda estejam por definir.