Em 2024, centenas de jovens vão à boleia até Lisboa

Lisboa será o destino que algumas centenas de jovens almejarão alcançar, à boleia, em 2024, através do desafio Eurostep, viagem beneficente organizada pela Eurofeel, associação de estudantes da universidade francesa Sciences-Po.

O Eurostep é uma viagem beneficente de três dias à boleia, que todos os anos leva os jovens da associação Eurofeel a explorar a Europa a partir de Bordéus.

Formando equipas de três, os participantes deverão chegar à cidade em questão apenas através de boleias, sem custos.

Esta é uma iniciativa com um caráter social que, contando com o apoio de patrocinadores e da Câmara municipal de Bordéus, pretende recolher fundos para a Federação Europeia de Bancos Alimentares da cidade de destino.

Ao chegarem, os participantes aproveitam para passar uma noite no local, conhecendo o destino da sua viagem antes de retornarem a França.

O evento que celebrou o décimo terceiro aniversário da Associação Eurofeel, no passado sábado, em Bordéus, serviu para anunciar que o destino da da iniciativa Eurostep no próximo ano será Lisboa, tendo contado com a presença do cônsul-geral de Portugal em Bordéus, Mário Gomes.

A Eurofeel é uma associação apartidária de jovens estudantes da universidade Sciences-Po de Bordéus e de França criada em 2010, que pretende fomentar o debate e aproximar os jovens da Europa.

Depois de nos últimos anos terem sido escolhidas cidades como Praga e Budapeste para este desafio, a capital portuguesa foi a mais votada este ano e será assim o motivo que levará os jovens a Lisboa, entre 19 a 21 de abril de 2024.