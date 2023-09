Eleições na Suíça: Embaixador apela à participação portuguesa

“Aqui se deixa uma palavra de apelo e incentivo a todos os nacionais portugueses já detentores de nacionalidade suíça, para não deixarem de exercer o respetivo direito de voto”, declarou na rede social LinkedIn, Júlio Vilela, Embaixador de Portugal na Suíça.

O diplomata recorda, na mesma publicação, que há perto de seis mil candidatos e “é com particular interesse e expectativa que acompanharemos este ato eleitoral, pois contará, também, com perto de duas dezenas de candidatos de nacionalidade suíça mas de origem portuguesa”.

O diplomata deixa “a todos, sem exceção, votos de bom trabalho eleitoral e que consigam atingir os objetivos que se propõem alcançar”.

As eleições federais na Suíça têm lugar dia 22 de outubro. Serão eleitos 200 lugares de deputados do Conselho Nacional e 46 lugares ao Conselho dos Estados.