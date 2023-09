Eis os convocados de Martínez

O selecionador português Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, os convocados de Portugal para os duelos com a Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2024 de futebol.

A chamada de João Félix é a principal nota de destaque, uma vez que o jogador do Atlético de Madrid ainda não somou qualquer minuto pelos colchoneros, em 23/24.

Destaque ainda para a chamada de Pedro Neto (Wolverhampton) e para a ausência de Pepe, capitão do FC Porto. Em relação à convocatória anterior saem Pepe, Renato Sanches e Raphael Guerreiro.

Em relação a jogadores que estavam em condições de poderem ser convocados, Paulinho que está em óptima forma acabou por ficar de fora dos eleitos, assim como Pedro Gonçalves ou Nuno Santos.

Convocatória da Seleção Nacional

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Toti Gomes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo;

Médios: Pedro Neto, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva, Bernardo Silva;

Avançados: João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Gonçalo Ramos.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 08 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.