Eis os convocados de Martínez

O selecionador nacional Roberto Martínez anunciou esta sexta-feira os convocados para os encontros oficiais da seleção nacional diante do Liechtenstein e da Islândia.

A equipa das “quinas” defronta o Liechtenstein em 16 de novembro, às 19h45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Convocatória da Seleção Nacional

Guarda-Redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Toti Gomes

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Vitinha, Otávio, Bernardo Silva, Ricardo Horta

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Diogo Jota, Bruma, Rafael Leão e Gonçalo Ramos

Portugal lidera a Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.