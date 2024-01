Economia da zona euro cresce e Portugal regista a maior subida

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) tiveram, em 2023, um crescimento homólogo de 0,5% cada, segundo uma primeira estimativa divulgada pelo Eurostat.

No quarto trimestre de 2023, por outro lado, entre os 12 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a economia portuguesa foi a que apresentou o maior avanço homólogo (2,2%) e também em cadeia (0,8%).

Entre outubro e dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) nos países da área do euro avançou 0,1% quando comparado com o mesmo período de 2022 e o do conjunto dos 27 Estados-membros cresceu 0,2%.

Em ambas as zonas, de acordo com o serviço estatístico europeu, o PIB manteve-se estável na variação em cadeia.