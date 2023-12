Duas animações portuguesas destacadas para programa ibérico

Os projetos de animação “Lúcido”, da Cola Animation, e “Tierra Milagrosa”, da produtora BAP Studio, vão receber financiamento do programa Ibermedia Next, de coprodução com países ibero-americanos.

De acordo com os resultados divulgados por este programa de financiamento, entre os 14 projetos de animação digital selecionados estão dois liderados por produtoras portuguesas.

Um deles intitula-se “Lúcido” e é uma série de animação liderada pela produtora Cola Animation, em parceria com produtoras do Brasil, Colômbia, Itália, Dinamarca e Espanha.

O projeto tem realização de Vier Nev (Xavier Neves), é de realidade virtual e também conta com financiamento do Instituto do Cinema e Audiovisual.

“Tierra Milagrosa” tem realização de David Doutel, é liderado pelo estúdio de animação BAP e conta com parceria com a produtora Anarquía Visual, da Guatemala.

Este programa Ibermedia Next, focando na inovação digital, tem uma dotação total de cerca de dois milhões de euros, o que representa cerca de 150.000 euros para cada um dos 14 projetos selecionados para desenvolvimento.

O Ibermedia Next é uma nova linha de subvenções do programa Ibermedia, suportada pelo fundo europeu NextGenerationEU, no âmbito do Plano Europeu de Recuperação, Transformação e Resiliência.

A concurso apresentaram-se 104 projetos, dos quais 11 foram de Portugal, 22 de Itália e 71 de Espanha, os três países europeus destacados do programa.

A eles associaram-se produtoras da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e República Dominicana, referiu a organização.