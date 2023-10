Dois filmes portugueses premiados em San Sebastián

A co-produção luso-espanhola “O corno” arrecadou a Concha de Ouro no 71º Festival de cinema de San Sebastian. Este é um dos principais eventos cinematográficos desta temporada. Com esta vitória da realizadora espanhola Jaione Camborda, é a quarta vez consecutiva que uma mulher arrecada o prémio máximo no festival espanhol.

A Concha de Ouro distingue os melhores nesta competição. Esta longa metragem, a segunda da carreira da realizadora, foi rodada entre a Galiza e Portugal. O filme segue María, uma mulher que vive da apanha do marisco e é parteira, que se vê obrigada a sair do país, transpondo a fronteira para Portugal através de uma rota de contrabando.

Por seu lado, o filme de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, venceu o Prémio de Melhor Curta metragem internacional da 15.ª edição do Weird Market, que aconteceu em Valência.

A curta portuguesa, que participou nos Óscares, foi nomeada para os prémios franceses de cinema Césares, de 2024.

“Ice Merchants” é a curta-metragem portuguesa mais premiada da história e já foi apresentada em mais de duzentos festivais.