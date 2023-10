Diogo Correia está a dar cartas no mundo do drift

É de Vila Verde, Braga, e começou no drift com apenas 14 anos. Mesmo sem apoios, Diogo Correia ficou, este ano, no oitavo lugar no Driftmasters European Championship, o mais importante campeonato da modalidade.

Conduziu o primeiro carro, um Vauxhall Chevette, aos sete anos e aos 14 já competia no Campeonato Português de Drift. A falta de apoio levou-o a interromper a carreira um ano depois, voltando às competições em 2017.

Após ser campeão nacional, em 2019 representou Portugal no FIA Motorsport Games, em Itália, uma competição mundial onde estão presentes os melhores de cada modalidade do desporto automóvel, onde obteve um quinto lugar na sua modalidade e o convite para poder participar no Driftmasters European Championship.

