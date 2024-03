Dias Fernandes: imensa gratidão a todos os que me elegeram

“Eu, José Dias Fernandes, fui eleito 50º deputado pelo partido Chega”, pode ler-se numa publicação no Facebook do cabeça de lista pela Europa do partido de André Ventura.

Em ‘post’ naquela rede social, Dias Fernandes quis expressar “imensa gratidão” a quem o elegeu e promete fazer todo o “possível, para que o estipulado no programa do partido seja assiduamente concretizado”.

O primeiro deputado em número de votos no Círculo da Europa, agradece, em seguida, a todos os membros da sua lista em vários países, em particular a Carlos Medeiros “pela excelente campanha na Suíça, tanto no terreno como em programas televisivos”.

Dias Fernandes destaca os “nossos compatriotas do Luxemburgo, em particular Paiva e a sua equipa, o número dois da lista, Nuno Casola, e a recente equipa na Bélgica, liderada pelo Cristiano meu antigo chefe de equipa”, declara o novo deputado eleito.

Vivendo em França, Dias Fernandes não esquece o núcleo do Chega no país, que afirma contar com quase 40 pessoas no terreno que “em Paris e arredores distribuíram mais de 12 000 prospetos”. Estas ações, segundo o cabeça de lista do Chega na Europa, compensaram o facto de “a imprensa portuguesa na região (…) não dar oportunidade de igualdade ao candidato do Chega, faltando por isso à igualdade de consenso e à liberdade de expressão”.