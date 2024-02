Descubra o novo hotel Pestana da Florida

Orlando, na Florida, é um dos destinos turísticos mais procurados nos EUA e no mundo, e é a localização do novo hotel do Pestana Hotel Group.

O hotel fica a cerca de 15 minutos dos parques da Walt Disney World, da Universal Studios e do Sea World, bem como do importante Centro de Convenções de Orlando. Próximo dos melhores outlets, com inúmeras lojas e restaurantes.

O novo Pestana Orlando Suites – Lake Buena Vista oferece 127 suites espaçosas, restaurante, bar, jardim, piscina exterior, ginásio, business center e estacionamento.

Saiba mais aqui.