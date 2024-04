Desafios e oportunidades: a busca por talentos na economia verde e sustentável

O Diário de Notícias publicou nestes meados de Abril uma pesquisa na sua área de recrutamento a que devemos dar a devida atenção. Resumo aqui alguns dos principais aspetos, e no final reflito sobre a Sustentabilidade como um imperativo global.

A transição para uma economia verde e sustentável está enfrentando um desafio significativo devido à escassez de talento qualificado. Um estudo do ManpowerGroup revela que 91% das empresas em Portugal não possuem o talento necessário para implementar efetivamente os objetivos de ESG (Ambiente, Social e Governance). Este défice é particularmente agudo em setores em transição, como energias renováveis e automóvel. Globalmente, o relatório Green Jobs 2023 do LinkedIn destaca um aumento na procura por competências “verdes”, enquanto a oferta de talento qualificado nessas áreas ainda não acompanha esse crescimento.

A necessidade de criar até 30 milhões de empregos na economia verde até 2030, conforme estimado pela Agência Internacional de Energia, ressalta a urgência dessa questão. No entanto, as empresas portuguesas estão ativas na contratação de profissionais especializados em sustentabilidade e ESG, bem como em funções relacionadas, como técnicos ambientais e engenheiros de energias renováveis.

A escassez de talento está impulsionando os empresários a investir em formação e requalificação de seus colaboradores para atender às demandas do mercado. As universidades desempenham um papel crucial, mas há uma necessidade de maior oferta de cursos que correspondam às exigências do mercado. Apesar dos desafios, a economia verde oferece um futuro promissor para profissionais e oportunidades desafiadoras para as empresas, com a demanda crescente resultando em salários mais competitivos e pacotes de benefícios atrativos.

A importância da educação e formação para preencher essa lacuna é fundamental. O Green Business Transformation Whitepaper do ManpowerGroup revela que os empregadores enfrentam dificuldades não apenas para encontrar talentos qualificados (44% dos inquiridos), mas também para criar programas de requalificação profissional (39%) e identificar competências existentes aplicáveis a novas funções (36%). Isso ressalta a necessidade contínua de desenvolver programas de educação e formação que atendam às necessidades em constante evolução do mercado de trabalho sustentável.

Atendendo a estas estatísticas preocupantes, que exigem ação, quero relembrar que a sustentabilidade vai muito para além de uma simples tendência – é um imperativo global que visa equilibrar as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Trata-se de encontrar um equilíbrio harmonioso entre os pilares ambientais, sociais e económicos, visando um desenvolvimento que seja viável a longo prazo (“Sustentável”).

No âmbito empresarial, a sustentabilidade transcende a mera conformidade com regulamentações ambientais. Envolve a integração de práticas e políticas que promovam a conservação de recursos, a redução de emissões de carbono, o respeito pelos direitos humanos e uma gestão ética e transparente dos negócios.

O conceito de Sustentabilidade, aliado aos princípios ESG (Ambiente, Social e Governance), está rapidamente ganhando destaque nos círculos empresariais e financeiros. Empresas socialmente responsáveis e comprometidas com práticas sustentáveis não apenas minimizam os seus impactos ambientais e sociais negativos, mas também são reconhecidas por sua resiliência e capacidade de inovação em um mundo em rápida transformação.

Não é por acaso que na TOWS & TOOLS entendemos que Criação de Valor e Sustentabilidade são Duas Palavras Indissociáveis nas empresas atentas

