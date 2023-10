Delta Air Lines multiplica lucros por cinco

A companhia aérea norte-americana Delta reportou esta semana um lucro de 2.432 milhões de euros (2.572 milhões de dólares) até setembro, uma subida de 425% face aos cerca de 462 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Segundo avançou a Delta Air Lines, no terceiro trimestre deste ano, a companhia lucrou cerca de 1.047 milhões de euros, um crescimento de 59% face aos cerca de 657 milhões obtidos entre julho e setembro do ano passado.

O diretor executivo da Delta, Ed Bastian, referiu, em comunicado citado pela Efe, que a empresa acredita que vai superar as expetativas de registar um aumento de receitas anuais de 20% face a 2022, com ganhos antes de impostos superiores a 4.700 milhões de euros, quase o dobro do obtido no ano passado.

Já no primeiro semestre, a Delta faturou cerca de 41.443 milhões de euros, mais 18% do que os faturados no mesmo período de 2022, dos quais 34.738 milhões corresponderam às viagens de passageiros, 506 milhões aos voos de carga e 6.198 a outras atividades.

Da mesma forma, apenas no terceiro trimestre, as receitas operacionais da transportadora aérea aumentaram 11% em comparação com 2022, para 14.646 milhões.

Após o anúncio dos resultados, que superaram as expectativas dos investidores, as ações da Delta nas negociações eletrónicas anteriores à abertura da Bolsa de Wall Street subiam 3%.