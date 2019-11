CPLP pode promover turismo em conjunto

Os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) assumiram a vontade política de promover em conjunto o espaço daquela organização como destino turístico internacional.

A mensagem consta da declaração final da X Reunião de ministros do Turismo da CPLP, que decorreu na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo, e que além da promoção turística internacional do território também apelou à dinamização do turismo entre os nove Estados-membros.

O objetivo, explicou no final o ministro do Turismo e dos Transportes de Cabo Verde, que presidiu à reunião, passa pelo fortalecimento das relações entre os Estados-membros, como forma de garantir a promoção conjunta do espaço da CPLP nos mercados internacionais.

“Ir juntos [na promoção internacional]. Porque há mercados emissores que nós todos concorremos e queremos mostrar esta diversificação, em cada país, e que há essa complementaridade entre os países da CPLP”, destacou o governante.

Internamente, o objetivo passa por uma maior mobilidade dentro da CPLP: “Para termos turistas nos nossos países membros”.

Na reunião estiveram presentes ministros, vice-ministros e secretários de Estado do setor do Turismo dos países que integram a CPLP, com exceção do Brasil – que assumiu até agora a presidência do grupo do Turismo da organização, que passa a ser liderado por Cabo Verde – e de Moçambique.

O encontro serviu ainda para aprovar o plano de ação 2019 – 2021, na área do Turismo na CPLP, que entre outros aspetos prevê incentivar a adoção, pelos governos, associações e empresas do setor dos Estados-membros, da convenção para a Ética no Turismo, da Organização Mundial do Turismo.

Prevê ainda apoiar a promoção do combate à exploração de crianças e adolescentes no setor do turismo nos Estados-membros ou promover a concertação entre os países da CPLP para troca de experiências sobre o processo de certificação de praias.