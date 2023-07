Costa desafia empresas portuguesas a olhar para Timor

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu esta terça-feira que as empresas portuguesas devem “aumentar a sua presença” em Timor-Leste e aproveitar a “enorme oportunidade” criada pela entrada do país na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Num discurso proferido em Díli, no âmbito da primeira visita oficial do primeiro-ministro a Timor-Leste, António Costa lembrou que “Portugal é o principal parceiro comercial europeu” de Timor-Leste, onde conta com “uma presença significativa de empresas”.

“Mas podemos melhorar e devemos melhorar o desempenho dos dois países ao nível comercial e do investimento”, defendeu o chefe de Governo.

António Costa disse querer que as empresas portuguesas “aumentem a sua presença em Timor e com isso contribuam ainda mais para o desenvolvimento e crescimento do país”.

Além disso, o primeiro-ministro defendeu que a integração de Timor-Leste na ASEAN representa “uma enorme oportunidade para a expansão e desenvolvimento das empresas portuguesas em toda esta região”.

“É um mercado que não conhecemos e contamos com Timor e com os timorenses para nos ajudar a conhecer a este mercado e abrir as portas”, disse António Costa, num jantar que contou com a presença dos principais membros do governo de Díli.

O chefe de Governo acrescentou que Timor-Leste pode “assumir-se, não só para Portugal mas também para os restantes países da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa] , como uma porta de entrada num importante mercado de 650 milhões de pessoas”.

“Mas, em sentido inverso, também podemos ser porta de entrada destes grupos regionais nos países da CPLP”, lembrou António Costa.

Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Governo estrangeiro ao país de 1,3 milhões de habitantes e que ocupa o 140.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas desde a tomada de posse do novo executivo timorense, a 01 de julho.

Na agenda da visita está previsto na quarta-feira um encontro com a presidente do parlamento de Timor-Leste, Fernanda Lay, a primeira mulher a ocupar o cargo.

A acompanhar António Costa está a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e também o ministro dos Negócios Estrangeiros, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial ao sudeste asiático, com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas -todos membros da ASEAN – para discutir a intensificação das relações económicas.

Na sexta-feira, João Gomes Cravinho será recebido pelo homólogo filipino, Enrique Manalo, para debater o papel das Filipinas como coordenador das relações entre a União Europeia e a ASEAN

Esta será a primeira vez que um chefe da diplomacia portuguesa se desloca às Filipinas para uma visita bilateral, com as questões económicas e o potencial de cooperação nas energias renováveis em destaque.