Cortou o pénis do marido que a traiu

Uma mulher de 34 anos, de São Paulo, Brasil, descobriu que o marido a traiu com a sobrinha de 15 anos e, para se vingar, amarrou o homem à cama, cortou-lhe o pénis, tirou uma fotografia e depois deitou o órgão na sanita e correu a água.

A agressora, quando descobriu a traição, esperou que o marido chegasse a casa e iniciou relações sexuais com ele. A meio do ato, prendeu-lhe as mãos à cabeceira da cama com roupa interior e cortou-lhe o pénis com uma navalha. Tirou uma fotografia do órgão, para depois o despejar pela sanita. A vítima saiu à rua a pedir ajuda e acabou por ir apé até ao hospital mais próximo.

A mulher, ao sair de casa, cruzou-se com o irmão que mora nas redondezas e ouviu os gritos. Seguiram juntos até à esquadra da polícia e a agressora confessou o crime e o motivo.

O homem encontra-se no hospital e a mulher foi indiciada por tentativa de homicídio.