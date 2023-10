Continente envia meios para combate na Madeira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai enviar meios para ajudar no combate aos incêndios na Madeira.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou aos jornalistas que esta força será enviada “o mais rapidamente possível”, tratando-se apenas de “uma questão de preparação e projeção desses mesmos meios”.

O ministro disse que o pedido foi feito na “última hora” pelas autoridades de proteção civil da Madeira à ANEPC.

Dois incêndios estão em curso na Região Autónoma da Madeira, sendo o maior o que lavra no concelho da Calheta e está a ser combatido por 92 operacionais de todos os corpos de bombeiros da região, apoiados por 26 veículos e um meio aéreo. O outro, de menor dimensão, lavra no Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, estando a ser combatido por 10 operacionais com quatro veículos.