Conhece Vítor Mortágua?

Por trás do perfil Instagram @vitormortagua está um aventureiro, divertido, inteligente, confiável e ambicioso.

Ser português no estrangeiro e no mundo para Vítor Mortágua significa ser um cidadão do mundo que divulga a cultura portuguesa e que se orgulha de ser português.

O seu lugar preferido em Portugal é onde cresceu, Pias, concelho de Serpa, e que prefere pois é o local das amizades que desenvolveu ao longo dos anos.

O seu tempo livre divide-se pelo desporto, leitura e convívio entre amigos na Suíça. Saiu de Portugal devido à elevada qualidade de vida que a Suíça oferece em relação ao seu país natal onde volta de Portugal de férias mas só na reforma voltará definitivamente.

Vítor Mortágua adora o que faz e trabalha na sua área. Formou-se em Enfermagem e na Suíça será, no futuro, enfermeiro especialista de urgências.

Está a par da atualidade através de jornais digitais e dos canais televisivos. A atualidade em Portugal é para si muito importante. Deste modo sente-se em Portugal.

@vitormortagua é mais uma historia de @portugalnomundo!