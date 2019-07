Conhece Rafael Caria?

Por trás do perfil @rafaelcaria1996 está Rafael Caria, um jovem de 23 anos natural de Vila da Ponte no concelho de Sernancelhe, Viseu. Chegou à Suíça com apenas um ano de idade, e por lá continuou. Aprendeu a falar e a escrever português com os seus pais.

Mora em Monthey, no cantão de Valais. Tem um diploma em vendas, e trabalha como vendedor na King Toy. Não há muito tempo chegou à final do concurso de beleza Mister Suíço Francófono, tendo terminado no top 12.

Rafael diz que Portugal continua a ser o país do seu coração, mas também se sente suíço. Sente que ser português no estrangeiro é representar o seu país e dar a conhecer a cultura e as tradições portuguesas.

Garante que o seu lugar favorito será sempre a vila de onde vem porque tem lá toda a sua família e tem sempre o prazer de encontrá-los.

Rafael ocupa o seu tempo livre no fitness, a ser modelo para fotos, e também adora assistir a jogos de futebol. ⚽️

O seu grande objetivo é ser reconhecido como modelo de fotográfico.

@rafaelcaria1996 é mais uma história de @portugalnomundo!