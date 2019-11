Conhece André Pinheiro?

Por trás do perfil @andrepinheiro11 está André Pinheiro. Nasceu e cresceu em Amarante, no distrito do Porto, mas rumou ao Luxemburgo.

Portugal significa muito para André, diz que o país dá vida às pessoas. Sente que os portugueses em Portugal são mais felizes e mais saudáveis, descreve-o como um país que tem tudo do bom e do melhor. Quando era mais novo nunca pensou sair do país, mas as dificuldades fizeram-no optar por rumar ao Luxemburgo.

Quando chegou tinha 19 anos, hoje tem 26. Veio para trabalhar na restauração. Depois foi trabalhar na metalurgia, um trabalho muito duro. Com o passar do tempo começou a pensar no futuro e fez uma formação de manobrador de gruas. Hoje é essa a sua profissão. Gosta do que faz, e por isso tem sempre uma motivação extra ao acordar.

Adora a cidade do Porto, mas também gosta muito de Amarante. Sente que ser português no estrangeiro é representar o país. Diz que o português está em todo lado e sempre ao mais alto nível.

André gosta muito de futebol, tinha o sonho de ser jogador e acha que passou ao lado de uma grande carreira. O seu pai era contra ele jogar por causa da morte do Miklós Fehér.

É pai de uma menina, uma princesa como diz. Gosta de passar os seus tempos livres com ela, quando a mãe da criança autoriza, pois estão separados.

Tenta manter-se sempre atualizado do que acontece em Portugal. André confessa que quase só vai a Portugal quando lá faz calor, pois adora as praias por todo o país. Também gosta do ar que se respira, das maravilhosas paisagens portuguesas, e até de apreciar as gaivotas que vão passando.

@andrepinheiro11 é mais uma história de @portugalnomundo!