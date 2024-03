Compositor bracarense estreia peça em Bruxelas

O compositor bracarense Francisco Fontes vai estrear no domingo a peça de música contemporânea inspirada no “Livro do Desassossego” de Fernando Pessoa, “Fragmentos de Vida”, no Centro de Belas Artes de Bruxelas.

Natural de Braga, Francisco Fontes, de 30 anos, escreveu “Fragmentos de Vida” a partir de excertos do “Livro do Desassossego”, uma das obras de Fernando Pessoa assinada pelo seu heterónimo Bernardo Soares.

Citado no comunicado, o compositor afirma que a “tensão entre a escrita de narrativas musicais e textos que em si não representam narrativas” foi o que motivou a peça.

“As ideias que motivaram estas narrativas musicais surgiram, no entanto, a partir de particularidades dos excertos do heterónimo Bernardo Soares”, assinala o bracarense.

A peça de música contemporânea será levada a cabo pelo Áglica Trio – formado por Carys Gittins (flauta), Agnieszka Żyniewicz (viola) e Lise Vandersmissen (harpa) -, no âmbito do festival anual de música clássica, contemporânea e jazz Klarafestival.

Composta por seis andamentos, a obra foi escrita em colaboração com o trio, que venceu recentemente o concurso Supernova para música de Câmara na Bélgica.

No domingo, o trio sobre ao palco do Henry Le Boeuf Hall, também conhecido como Bozar, no Centro de Belas Artes de Bruxelas, pelas 11:00 locais, para estrear a obra, juntamente com o compositor de “Fragmentos de Vida”.

Francisco Fontes “emprestará a sua voz para a leitura em português dos excertos selecionados a partir da obra de Fernando Pessoa”.

Depois de em 2019 vencer a 8.ª edição do prémio de composição SPA/Antena 2 com a obra sinfónica “Manifesto”, o bracarense tem apresentado a sua música em várias salas, teatros e festivais em Portugal, assim como em salas internacionais.

O compositor tem colaborado com diferentes organizações, projetos e artistas, tais como a Orquestra Gulbenkian, Quarteto de Cordas de Matosinhos, Aglica Trio, Musicamera Produções, Ensemble Pluris e Sinfonietta de Braga.

Licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa, Francisco Fontes completou o mestrado em composição de ópera na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, onde está a realizar o doutoramento e a lecionar como professor assistente.