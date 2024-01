Companhia de teatro portuguesa inicia digressão em França

A Caótica inicia esta sexta-feira uma digressão em França com o espectáculo “Crevescer” (“Viedir”, na versão francesa), dez anos depois do sucesso em Portugal com “Sopa Nuvem”, que venceu o Prémio Momix 2014, no festival Spectacles en Recommandé.

Além de voltar a fazer parte da programação daquele festival, a convite da confederação de associações francesas do ensino público (La Ligue de L´enseignement), o espetáculo da Caótica será também apresentado “em espaços parceiros da rede itinerante Côté Cour e subirá aos palcos do Théâtre du Rempart”, informou a companhia.

Fundada em 2009 pela encenadora-autora Caroline Bergeron e pelo músico e cineasta António-Pedro, a companhia Caótica concebe e realiza espectáculos, oficinas e filmes para público jovem, famílias e adultos, cruzando teatro, música, cinema, marionetas e artes visuais.

“Crevescer/Viedir” é um espectáculo que usa cinema, música e autobiografia “para falar do tempo que passa e que faz do crescer envelhecer”, refere o texto de apresentação desta produção.

Uma “reflexão em forma de espetáculo sobre este processo contínuo que muda de nome pelo caminho”, com “o que há de comum e de diferente entre crescer e envelhecer, com o que imaginamos ser quando formos grandes e o que recordamos ser quando fomos crianças”.

Sem ser uma continuação de “Sopa Nuvem” (2011), “Crevescer” põe em palco a mesma dupla de amigos, uns anos mais tarde. Trata-se de António (António-Pedro) e o amigo Gonçalo. António é o mais velho e está com “uma neura comum nos crescidos mas incompreensível para as crianças”, pois não quer fazer anos.

A remontagem de “Crevescer/Viedir” conta com a participação de Tiago Barbosa e Melânia Ramos, que sobem ao palco ao lado de António-Pedro.

No Théâtre du Rempart, em Semur-en-Auxois, o espectáculo terá duas récitas, às 10:00 e às 15:00.

No dia 30, às 09h00, será representado em Oberhausbergen, nos subúrbios de Estrasburgo, incluído na programação do Festival Spectacles en Recommandé.

A digressão em França continua em fevereiro, no âmbito da Côte Cour, com três récitas em Lure (dia 01, às 14h00, e dia 02, às 10h00 e às 14h00), duas sessões em Tavaux (dia 06, pelas 10h00 e pelas 14h00), outras tantas em Champagnole (dia 08, às 10h00 e às 14h00), terminando com uma apresentação em Thise (dia 11, às 17h30).

“Crevescer/Viedir” tem direçao artística de António-Pedro e Caroline Bergeron, responsáveis também pela dramaturgia com Gonçalo Alegria.

A encenação e cenografia são de Caroline Bergeron que, juntamente com António Contador, também assina a tradução de português para francês.

Em 2015 a companhia inaugurou o Festival Caótica, bem como o Encontro Internacional – Criação para a Infância, e, desde 2022, organiza a Amostra – Festival/Encontro Nacional Das Artes Performativas para o Público Jovem, que se realizam em Loulé.