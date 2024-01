Paulo Mendes Pinto apresenta o livro “Portugal e as Religiões. A herança da diversidade”, no próximo dia 15, pelas 18h30, no Porto, na Universidade Lusófona.

“O livro será apresentado por dois grandes amigos, duas figuras ímpares”, disse ao BOM DIA Paulo Mendes Pinto. Trata-se do cantor Pedro Abrunhosa e Januário Torgal Ferreira (bispo emérito das Forças Armadas e de Segurança)

Pode ler as crónicas de Paulo Mendes Pinto aqui.