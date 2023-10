Coletânea de 91 poetas lusófonos apresentada em Paris

A apresentação da “V Colectânea de Poesia Lusófona em Paris”, terá lugar nos Salões Eça de Queirós deste Consulado-geral, na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, com entrada livre.

Esta é a quinta edição desta coletânea, iniciativa da Portugal Mag Editora e da BiblioRuralis, que desta vez reúne 91 poetas de 11 países distintos, num “projeto que une a Lusofonia através da poesia, promovendo a diversidade e a riqueza da língua e da cultura lusófona” explicou o editor e coordenador do projeto, Frankelim Amaral, ao Lusojornal.

Alice Machado, Altina Ribeiro ou Olga Diegues são algumas das poetas portuguesas residentes em França publicadas, tais como Ermelindo da Rocha Cunha, Helena Esteves Batista, José Vala, Lurdes Loureiro ou Piedade Soares Ly.

“A ‘V Colectânea de Poesia Lusófona em Paris’ é um convite para que cada leitor abra as portas de sua própria perceção e se permita ser envolvido pelas palavras que ecoam através dos tempos. Cada poeta presente nesta Colectânea traz consigo uma parte da sua alma, deixando-a flutuar na tinta que preenche as páginas deste livro”, pode ler-se na introdução escrita por Frankelim Amaral, da coletânea que reúne “uma multiplicidade de vozes poéticas, cada uma com sua perspetiva única e tocante sobre o que é a poesia”.

Alguns destes autores marcarão presença no evento de apresentação, que terá lugar esta quinta-feira, dia 19 de outubro, pelas 18h30, no Consulado Geral de Portugal em Paris.

A coletânea conta ainda com poemas de Anna Ribeiro, entretanto falecida, assim como do Presidente da Liga dos Combatentes, General Joaquim Chito Rodrigues.