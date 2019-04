Coimbra recebe Congresso Mundial de Futebol

A realização do Congresso Mundial de Futebol 2021 em Coimbra será uma oportunidade para cimentar o posicionamento da Universidade de Coimbra (UC) nas ciências do desporto, disse fonte da instituição.

O congresso, que se realiza de dois em dois anos, deverá juntar em Coimbra mais de 300 participantes, entre treinadores, dirigentes e os melhores investigadores mundiais da especialidade, assim como de áreas de investigação que lhe estão direta ou indiretamente ligadas.

Segundo o vice-reitor António Figueiredo, o evento vai “colocar claramente a UC no roteiro de investigadores de grande renome internacional”, no âmbito das ciências do desporto, “num ano que antecede um Campeonato do Mundo”.

“Este congresso congrega fundamentalmente duas grandes áreas: a área da investigação aplicada ao futebol e os treinadores, o que faz com seja um momento ótimo para estabelecer algum tipo de declaração de consensos e de doutrinas para o treino do futebol”, sublinhou.

O vice-reitor da UC salientou que, atualmente, os “próprios treinadores estão muito ligados e têm um interesse muito particular nos avanços significativos do treino para poderem estar um bocadinho à frente dos outros”.

“Não é por acaso que, atualmente, em Inglaterra, os clubes da primeira liga têm de ter de um departamento de ciências do desporto e academias certificadas com um nível muito elevado”, disse o dirigente.

Para António Figueiredo, “também não é por acaso que hoje se começa a ver as próprias seleções inglesas a darem cartas nos diferentes escalões, inclusive no futebol sénior, porque a formação é de excelência”.

O Congresso Mundial de Futebol, que tem o nome original de World Conference on Science and Soccer, decorre de dois em dois anos e realiza-se pela primeira vez em Portugal, contando com o alto patrocínio da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de organizado os Jogos Europeus Universitários de 2018, a UC vai suceder na organização do congresso mundial à Victoria University de Melbourne, na Austrália, onde o evento deste ano vai decorrer de 04 a 07 de junho.