Cinco detidos por tráfico de cocaína no aeroporto de Lisboa

Cinco cidadãos estrangeiros foram detidos e 138 mil doses de cocaína foram apreendidas nos últimos dias no aeroporto de Lisboa, em resultado de investigações sobre tráfico de droga com origem num país da América Latina.

Segundo adianta a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado, no âmbito de quatro investigações distintas da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, uma delas com a colaboração com a Autoridade Tributária, a cocaína apreendida foi detetada na posse dos detidos, dissimulada nas respetivas bagagens e no interior do organismo.

Os detidos, com idades entre os 21 e 30 anos, foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem a cargo da UNCTE da PJ.