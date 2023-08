Checos vão ter réplica da Capelinha das Aparições de Fátima

A associação Apostolado Mundial de Fátima informa que vai consagrar uma réplica da Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima, em Koclirov, no sul da região da Morávia, na Chéquia, este sábado, 2 de setembro, às 10h00 locais.

“Esta réplica e o centro de espiritualidade que a acolhe, um antigo mosteiro que esteve sujeito a duras medidas de perseguição por parte do regime comunista, pretendem ser uma referência maior no país, de peregrinação e de oração, de modo particular para os cristãos dos países vizinhos, que nutrem uma devoção especial por Nossa Senhora de Fátima”, explica o secretariado da associação.

Numa nota enviada à Agência ECCLESIA, o Apostolado Mundial de Fátima informa que a celebração solene de inauguração e consagração da réplica da Capelinha das Aparições, um projeto com o apoio da Conferência Episcopal da Chéquia e o patrocínio honorífico do primeiro-ministro, Petr Fiala.

O Santuário de Fátima, que também acolheu este projeto, vai estar representado pelo seu reitor, o padre Carlos Cabecinhas, enquanto o Apostolado Mundial de Fátima vai ser representado pelo diretor do secretariado internacional, Nuno Prazeres, e alguns membros da atual direção.

Para a cerimónia oficial da dedicação da capela, a partir das 10h00 locais (menos uma hora em Lisboa), também são esperados representantes de Conferências Episcopais de vários países vizinhos – Eslováquia, a Hungria, a Polónia, a Eslovénia, a Ucrânia -, o núncio apostólico na Chéquia, arcebispo Jude Okolo, o arcebispo emérito de Praga, cardeal Dominik Duka, e o bispo da diocese local de Hradec Králové, D. Jan Vokal.

O centro nacional do Apostolado Mundial de Fátima na República Checa vai realizar também, a partir desta quinta-feira, de 31 de agosto a 3 de setembro, um simpósio teológico-pastoral, subordinado à temática de Fátima.

Já existem réplicas da Capelinha de Fátima no Brasil, nos Estados Unidos da América e Porto Rico, uma iniciativa que faz parte de um “desafio” lançado aos centros regionais do movimento nos vários continentes: No dia 4 de abril de 2022, foi inaugurada uma réplica nas Filipinas, no município de San Remígio, em Cebu, e estão a decorrer, a “bom ritmo”, projetos idênticos no Panamá e na Ilha Samoa.

O Apostolado Mundial de Fátima é uma associação internacional de fiéis que se dedica à vivência e à divulgação da mensagem de Nossa Senhora em todo o mundo.