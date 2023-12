Champions: Braga tentou mas Nápoles foi mais forte

O Sporting de Braga foi hoje afastado da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa dos italianos do Nápoles por 2-0, acabando relegado para a Liga Europa, ao beneficiar da derrota do Union Berlim.

A precisar de vencer por dois golos de diferença para poder se manter na Liga ‘milionária’, a equipa bracarense cedo viu a missão complicada, ao chegar ao intervalo a perder por 2-0, depois dos tentos de Serdar Saatçi, aos nove, na própria baliza, e de Osimhen, aos 33.

Restou à equipa ‘arsenalista’ a possibiidde de seguir em frente na Liga Europa, tendo a derrota dos alemães do Union Berlim na receção ao Real Madrid, por 3-2, permitido ao Sporting de Braga apurar-se para o play-off de acesso aos oitavos de final da segunda competição da UEFA, na qualidade de terceiro no Grupo C.