Champions: Barcelona bate Nápoles com contributo de Cancelo

O Barcelona mostrou ser uma equipa superior ao Nápoles, venceu por 3-1 e avançou para os quartos de final da Liga dos Campeões.

No início da primeira parte, houve remates de parte a parte, mas foram dois minutos diabólicos que deitaram quase tudo a perder para os partenopei. Ao minuto 15, Cancelo lançou Raphinha, o brasileiro cruza atrasado e, com um remate rasteiro, Fermín abriu o marcador. Dois minutos depois, Lamine Yamal – que fez mais uma grande partida – lançou Raphinha na perfeição. O remate do brasileiro foi ao poste, mas o de Cancelo só parou nas redes. 2-0 em pouco tempo, um choque para o Nápoles.

A reação napolitana não se fez sentir de imediato. O Barcelona segurava bem a bola e, quando não era no futebol apoiado, era o ‘menino’ Pau Cubarsí que, a partir de trás, servia quase na perfeição os seus companheiros. O mais influente dos visitantes era Lobotka, mas foi dos pés de Rrahmani que, em cima do intervalo, surgiu o 2-1.

O golo em cima do intervalo fez com que os 15 minutos a seguir ao descanso fossem os melhores do Nápoles, mas o empate não surgia. O Barcelona cresceu, mas Meret estava, do outro lado, muito atento, a defender remates de Lewandowski, Fermín e Raphinha.

Era, porém, inegável o domínio blaugrana e, mesmo com um cabeceamento muito perto de Lindstrom, a equipa de Xavi não tremeu. Aliás, fez exatamente o oposto. Num rasgo de tiki-taka à antiga, surgiu o xeque-mate. Um golo de Lewandowski após combinação de Sergi Roberto e Gundogan.