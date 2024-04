Cesário garante que emigrantes não serão excluídos do SNS

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, confirmou esta semana à RDP Internacional que os portugueses com residência cá fora ficarão com os seus registos no Serviço Nacional de Saúde intactos.

De acordo com a mesma fonte, o governante recém-eleito (e que já havia estado antes no cargo) esclareceu que o acesso aos cuidados de saúde em Portugal irá manter-se, sem custos, para todos os emigrantes.

Além desta temática, José Cesário aproveitou também para deixar a promessa de que irá melhorar o atendimento dos serviços consulares, aumentar permanências consulares e dotar as associações lusas da diáspora de mais apoios.