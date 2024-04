Celtics de Neemias estão na final da G League

O português Neemias Queta contribuiu com 16 pontos e 19 ressaltos no triunfo dos Maine Celtics frente aos Long Island Nets, na final da conferência Este da G League, liga de desenvolvimento da NBA, e vai disputar a final.

A equipa ligada aos Boston Celtics venceu no domingo os Long Island Nets, formação satélite dos Brooklyn Nets, por 99-77, e vai ter agora pela frente na final da G League os Oklahoma City Blue.

No jogo da final da conferência Este, Neemias Queta atuou durante 33 minutos, registando um ‘duplo-duplo’, com 16 pontos e 19 ressaltos, a que juntou duas assistências, um roubo de bola e ainda dois desarmes de lançamento.

Do lado da equipa secundária dos Boston Celtics, o base DJ Steward foi o melhor marcador, com 27 pontos, com destaque ainda para os 19 pontos e onze assistências de JD Davison.

Por outro lado, o extremo Kaiser Gates foi o melhor marcador da equipa satélite de Brooklyn, com 16 pontos.

Na fase regular, a equipa do internacional português registou 21 vitórias e 13 derrotas, alcançando as finais depois de eliminar os Delaware Blue Coats (equipa satélite dos Philadelphia 76ers) e agora os Long Island Nets.

Neemias Queta, de 24 anos, foi o primeiro português a entrar na liga norte-americana de basquetebol, depois de ter sido escolhido na 39ª posição, pelos Sacramento Kings, em 2021.

O poste luso trocou no início da época os Kings pelos Boston Celtics.

Com a época regular da NBA perto do fim e com o poste português com um contrato de duas vias com os Celtics, Neemias espera assinar um contrato ‘standard’ de forma a poder ficar elegível para os play-offs.

As finais da G League começam na terça-feira, sendo que a primeira equipa a vencer dois jogos sagra-se campeã.