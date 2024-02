Carvalhal só durou dois meses no Olympiacos

O treinador Carlos Carvalhal deixou o comando técnico do Olympiacos, quarto classificado da Liga grega, após dois meses no cargo.

De acordo com a mesma fonte, Carlos Carvalhal, de 58 anos, deixa o clube que conquistou o título de campeão helénico em 22 das últimas 27 edições da competição, por mútuo acordo, na sequência da saída do diretor desportivo Pedro Alves, depois de as partes terem concluído não haver condições para a continuidade do projeto.

Carvalhal chegou ao Olympiacos em 05 de dezembro de 2023, na mesma altura de Pedro Alves, antigo dirigente do Estoril Praia, regressando à Grécia, onde tinha treinado o Asteras Tripolis em 2008/09, para suceder ao espanhol Diego Martínez.

Antes das experiências gregas, o treinador natural de Braga comandou clubes como Celta de Vigo, Al Wahda, Sporting de Braga, Rio Ave, Swansea, Sheffield Wednesday, Istambul BB, Besiktas, Sporting, Marítimo, Vitória de Setúbal, Beira-Mar, Belenenses, Leixões, Desportivo das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.

No seu historial, Carvalhal conta com uma Taça de Portugal, em 2020/21 com o Sporting de Braga, e uma Taça da Liga, em 2007/08 pelo Vitória de Setúbal, como principais troféus.

Em 11 jogos à frente do Olympiacos, oito para o campeonato, somou cinco vitórias, três derrotas e outros tantos empates, incluindo dois frente ao rival Panathinaikos, em cujo embate decidido nas grandes penalidades, ditou a eliminação do emblema do Pireu da Taça da Grécia.

Carvalhal foi o sétimo treinador do clube nos últimos 18 meses e o quarto no último ano, numa lista que inclui nomes como Michel, José Anigo e Diego Martínez.

Após o ‘mercado’ de inverno, o plantel do clube passou a contar, além de João Carvalho e Daniel Podence, com os ‘portugueses’ Chiquinho, David Carmo, Jovane Cabral, Ruben Vezo, André Horta, Fran Navarro e Gelson Martins.

Com 21 jornadas disputadas na Liga grega, o Olympiacos segue no quarto lugar, com 41 pontos, a nove do líder PAOK, a sete do campeão AEK Atenas, segundo classificado, e a seis do Panathinaikos, terceiro.

Nas competições europeias, vai defrontar os húngaros do Ferencvaros, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.