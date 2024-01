Carro caiu ao rio Douro em circunstâncias misteriosas

Entre as quatro e as cinco da manhã de sábado, a Polícia Marítima foi alertada para o despiste de um carro, na Rua das Sobreiras, no Porto. O acidente terminou com a queda do veículo ao rio Douro, mas sem feridos a registar.

Em declarações ao Jornal de Notícias, o comandante Rui da Silva Lampreia explicou que “o condutor abandonou o carro” e a Polícia Marítima está agora a tentar apurar a causa do acidente, bem como perceber se mais alguém se encontrava no interior na altura do despiste do veículo, que seguiria no sentido Foz-Porto.

A viatura foi já retirada da água com a ajuda do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. Além de uma equipa desta corporação e da Polícia Marítima, também a PSP e a Polícia Municipal estiveram no local.