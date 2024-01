Carrefour diz não à Pepsi

As prateleiras dos supermercados franceses Carrefour vão deixar de contar com a Pepsi, Lay’s e 7 Up, informou a empresa.

A motivação da cadeia de supermercados francesa é simples: os produtos da PepsiCo — da qual fazem parte, além das colas, as batatas fritas e o refrigerante de limão — tornaram-se demasiado caros.

O aumento dos preços — descrito como “modesto” pela rival da Coca-Cola e já planeado desde outubro — é consequência das táticas negociais das retalhistas junto dos seus fornecedores, que se tem tornado cada vez mais evidente em alguns países europeus.

A procura pelos produtos da PepsiCo manteve-se, apesar dos aumentos, levando a empresa a elevar a sua previsão de lucro para 2023 pela terceira vez consecutiva.

As prateleiras dedicadas a produtos da PepsiCo na Carrefour em França, Itália, Espanha e Bélgica exibem cartazes a dizer que a loja deixará de ter as marcas em stock “devido a aumentos inaceitáveis de preços”, disse um porta-voz do gigante supermercado francês, citado pela Reuters.

A ação do Carrefour afeta mais de nove mil lojas nos quatro países — dois terços da presença do retalhista de 14.348 lojas, de acordo com o seu relatório anual de 2022.

“Estamos em discussão com o Carrefour há muitos meses e continuaremos a empenhar-nos de boa fé para tentar garantir que os nossos produtos estejam disponíveis”, garantiu a PepsiCo em declaração.

Os clientes do supermercado aplaudiram amplamente a medida.

“Não me surpreende nada”, disse uma cliente à Reuters. “Acho que há muitos produtos nas prateleiras que se tornaram demasiado caros, e são todos coisas que podemos evitar comprar.”